СМИ: план США по Украине предполагает признание некоторых территорий за РФ

24 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании. В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.