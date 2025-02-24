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СМИ: план США по Украине предполагает признание некоторых территорий за РФ

Ведомости

План США по мирному урегулированию российско-украинского конфликта предполагает признание за РФ некоторых занятых территорий, а также передачу Вашингтону прав на получение доходов от продажи украинских природных ресурсов, сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, пункты плана по урегулированию ситуации на Украине президент США Дональд Трамп представил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 февраля. Отмечается, что сам разговор был посвящен вопросам установления мира на Украине.

В ходе телефонного разговора Трюдо наставал на том, чтобы возможное принятое мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта давало гарантии безопасности стране и предотвращало использование Россией военной силы для дальнейшего расширения территориального влияния.

24 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании. В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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