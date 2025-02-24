СМИ: план США по Украине предполагает признание некоторых территорий за РФ
План США по мирному урегулированию российско-украинского конфликта предполагает признание за РФ некоторых занятых территорий, а также передачу Вашингтону прав на получение доходов от продажи украинских природных ресурсов, сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на источник.
По данным издания, пункты плана по урегулированию ситуации на Украине президент США Дональд Трамп представил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 февраля. Отмечается, что сам разговор был посвящен вопросам установления мира на Украине.
В ходе телефонного разговора Трюдо наставал на том, чтобы возможное принятое мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта давало гарантии безопасности стране и предотвращало использование Россией военной силы для дальнейшего расширения территориального влияния.
24 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании. В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.