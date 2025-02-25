Захарова усомнилась в искренности Парижа и Лондона при голосовании в ООН

24 февраля Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН антироссийскую резолюцию, которая была принята. При этом, обратила внимание Захарова, США впервые выступили против. После этого Америка внесла свой проект резолюции по вопросу украинского конфликта – «с универсальным призывом к миру, без русофобии», подчеркнула дипломат. По ее словам, страны Евросоюза, включая Францию и Великобританию, «испохабили» ее текст поправками. Документ был принят – за него проголосовали государства ЕС, США воздержались. Документы получили 93 голоса «за», что стало наименьшим количеством за время проведения Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.