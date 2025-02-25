Захарова усомнилась в искренности Парижа и Лондона при голосовании в ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на резкое изменение позиции Франции и Великобритании при голосовании за резолюцию по украинскому кризису в Совбезе ООН. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.
24 февраля Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН антироссийскую резолюцию, которая была принята. При этом, обратила внимание Захарова, США впервые выступили против. После этого Америка внесла свой проект резолюции по вопросу украинского конфликта – «с универсальным призывом к миру, без русофобии», подчеркнула дипломат. По ее словам, страны Евросоюза, включая Францию и Великобританию, «испохабили» ее текст поправками. Документ был принят – за него проголосовали государства ЕС, США воздержались. Документы получили 93 голоса «за», что стало наименьшим количеством за время проведения Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.
Спустя около двух часов США внесли тот же проект резолюции в Совет Безопасности ООН, где документ получил одобрение без поправок. Захарова напомнила, что Лондон и Париж имеют право вето в Совбезе и могли заблокировать резолюцию США, но они не стали этого делать.
«Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции Генассамблеи ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?», – задалась вопросом представитель российского МИД.
22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивали союзников к блокировке украинского варианта резолюции. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным агентства, призвала членов ООН поддержать более нейтральный проект США, направленный на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». По словам источников Bloomberg, в американском варианте проекта резолюции нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН.
24 февраля президент Александр Вучич в эфире Happy TV сказал, что страна по ошибке проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Он извинился перед гражданами за это.