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Маск: госслужащим США дадут второй шанс для предоставления отчетов

Ведомости

Федеральным служащим США будет дан второй шанс предоставить отчеты о проделанной работе за неделю – по усмотрению президента Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети X глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск.

«По усмотрению президента им будет предоставлен еще один шанс. Если они не ответят во второй раз, их уволят», – написал Маск.

Согласно публикации Reuters, 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск заявил в соцсети X, что последствием молчания в ответ на запрос станет увольнение. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили в том числе работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Для подготовки отчета и ответа им дали время до 24 февраля.

24 февраля The New York Times писала, что руководители некоторых ведомств в США, включая ФБР и министерство обороны, призвали федеральных служащих не выполнять требование Маска об отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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