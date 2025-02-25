Маск: госслужащим США дадут второй шанс для предоставления отчетов

Согласно публикации Reuters, 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск заявил в соцсети X, что последствием молчания в ответ на запрос станет увольнение. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили в том числе работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Для подготовки отчета и ответа им дали время до 24 февраля.