Маск: госслужащим США дадут второй шанс для предоставления отчетов
Федеральным служащим США будет дан второй шанс предоставить отчеты о проделанной работе за неделю – по усмотрению президента Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети X глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск.
«По усмотрению президента им будет предоставлен еще один шанс. Если они не ответят во второй раз, их уволят», – написал Маск.
Согласно публикации Reuters, 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск заявил в соцсети X, что последствием молчания в ответ на запрос станет увольнение. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили в том числе работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Для подготовки отчета и ответа им дали время до 24 февраля.
24 февраля The New York Times писала, что руководители некоторых ведомств в США, включая ФБР и министерство обороны, призвали федеральных служащих не выполнять требование Маска об отчете.