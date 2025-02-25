Минфин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в Курской области
Программа предназначена для граждан, чье жилье на приграничной территории региона было утрачено, повреждено или признано непригодным в результате обстрелов и терактов.
Льготная ипотека доступна для строительства индивидуального жилого дома, покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке.
«Программа действует до 31 декабря 2026 г.», – пояснили в Минфине, добавив, что до этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.
С инициативой о введении ипотеки под 2% к президенту Владимиру Путину 5 февраля обратился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он предложил сделать программу по аналогии с дальневосточной. По его мнению, все это поможет развивать районы области. Глава страны это предложение поддержал.
23 февраля в кабмине сообщили, что направят около 44 млрд руб. на выплаты жителям Курской области. Утратившие свое имущество жители региона будут получать ежемесячно по 65 000 руб.