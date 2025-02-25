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Минфин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в Курской области

Ведомости

Льготная ипотека под 2% годовых вводится в Курской области. Об этом сообщили в Минфине РФ.

Программа предназначена для граждан, чье жилье на приграничной территории региона было утрачено, повреждено или признано непригодным в результате обстрелов и терактов.

Льготная ипотека доступна для строительства индивидуального жилого дома, покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке.

«Программа действует до 31 декабря 2026 г.», – пояснили в Минфине, добавив, что до этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.

С инициативой о введении ипотеки под 2% к президенту Владимиру Путину 5 февраля обратился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он предложил сделать программу по аналогии с дальневосточной. По его мнению, все это поможет развивать районы области. Глава страны это предложение поддержал.

23 февраля в кабмине сообщили, что направят около 44 млрд руб. на выплаты жителям Курской области. Утратившие свое имущество жители региона будут получать ежемесячно по 65 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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