Минфин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в Курской области

«Программа действует до 31 декабря 2026 г.», – пояснили в Минфине, добавив, что до этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.