Кабмин направит около 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Решение о выплатах курянам принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства объявил на совещании с членами правительства 18 февраля. Уточнялось, что выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители. Путин сообщил, что пострадавшие жители будут получать 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от вооруженных сил Украины.