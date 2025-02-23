Кабмин направит около 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Правительство России направит в Курскую область почти 44 млрд руб. Утратившие свое имущество жители региона будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 000 руб., сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение, как уточнили в правительстве, затронет более 112 000 граждан, которые на момент вторжения украинских военных 6 августа 2024 г. проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Средства предоставят из резервного фонда правительства в виде межбюджетного трансферта.
Решение о выплатах курянам принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства объявил на совещании с членами правительства 18 февраля. Уточнялось, что выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители. Путин сообщил, что пострадавшие жители будут получать 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от вооруженных сил Украины.
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Часть территории региона все еще оккупирована. В области объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военнослужащие освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области.