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Кабмин направит около 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Ведомости

Правительство России направит в Курскую область почти 44 млрд руб. Утратившие свое имущество жители региона будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 000 руб., сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение, как уточнили в правительстве, затронет более 112 000 граждан, которые на момент вторжения украинских военных 6 августа 2024 г. проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Средства предоставят из резервного фонда правительства в виде межбюджетного трансферта.

Решение о выплатах курянам принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства объявил на совещании с членами правительства 18 февраля. Уточнялось, что выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители. Путин сообщил, что пострадавшие жители будут получать 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от вооруженных сил Украины.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Часть территории региона все еще оккупирована. В области объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военнослужащие освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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