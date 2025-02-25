Песков: РФ и США предстоит серьезный путь для достижения доверия
Москве и Вашингтону следует пройти серьезный путь для достижения доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия», – сказал он.
Песков уточнил, что за последние четыре года «очень много было разрушено» и восстановить это в одночасье невозможно. На вопрос о том, прорабатываются ли между Россией и США заключение соглашений по вопросам, представляющим интерес для обеих стран, Песков ответил, что пока до этого не дошло.
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.