Песков: РФ и США предстоит серьезный путь для достижения доверия

Песков уточнил, что за последние четыре года «очень много было разрушено» и восстановить это в одночасье невозможно. На вопрос о том, прорабатываются ли между Россией и США заключение соглашений по вопросам, представляющим интерес для обеих стран, Песков ответил, что пока до этого не дошло.