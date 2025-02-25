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Сергей Лавров прибыл с визитом в Иран

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Ирана – Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В ходе своего визита в Тегеран Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений стран, которые после подписания нового межгосударственного договора 17 января вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Важными темами для обсуждения станут вопросы увеличения торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Тегераном, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Кроме того, министры обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

23 февраля Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в ходе поездки он провел встречу с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом.

На пресс-конференции после встречи Лавров отметил, что турецкая сторона подробно проинформирована о прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, которые получили «весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся, наконец, возможности иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия». Фидан же подчеркнул, что Турция хочет мира, спокойствия и благосостояния для обоих своих соседей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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