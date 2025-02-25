Сергей Лавров прибыл с визитом в Иран

На пресс-конференции после встречи Лавров отметил, что турецкая сторона подробно проинформирована о прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, которые получили «весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся, наконец, возможности иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия». Фидан же подчеркнул, что Турция хочет мира, спокойствия и благосостояния для обоих своих соседей.