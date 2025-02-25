Лавров проинформировал иранскую сторону о переговорах с США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу Аббаса Аракчи о контактах с США по урегулированию конфликта на Украине в Эр-Рияде. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.
«Я поделился нашими оценками последних контактов с американскими коллегами, в том числе и по этому вопросу», – уточнил Лавров (цитата по ТАСС).
25 февраля Лавров прибыл с визитом в Тегеран. В ходе визита у российского министра были запланированы переговоры с Аракчи. МИД РФ сообщал, что стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений стран и вопросы увеличения торгово-экономического сотрудничества.
18 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что запуск переговоров РФ и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество с Ираном. Он отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с исламской республикой и намерена развивать это сотрудничество, в частности решать вопросы, связанные с ядерной программой.
В тот же день в Эр-Рияде прошли переговоры американской и российской делегаций. В ходе встречи стороны договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине и немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.