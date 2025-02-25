Лавров проинформировал иранскую сторону о переговорах с США

18 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что запуск переговоров РФ и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество с Ираном. Он отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с исламской республикой и намерена развивать это сотрудничество, в частности решать вопросы, связанные с ядерной программой.