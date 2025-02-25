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Лавров проинформировал иранскую сторону о переговорах с США

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу Аббаса Аракчи о контактах с США по урегулированию конфликта на Украине в Эр-Рияде. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

«Я поделился нашими оценками последних контактов с американскими коллегами, в том числе и по этому вопросу», – уточнил Лавров (цитата по ТАСС).

25 февраля Лавров прибыл с визитом в Тегеран. В ходе визита у российского министра были запланированы переговоры с Аракчи. МИД РФ сообщал, что стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений стран и вопросы увеличения торгово-экономического сотрудничества.

18 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что запуск переговоров РФ и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество с Ираном. Он отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с исламской республикой и намерена развивать это сотрудничество, в частности решать вопросы, связанные с ядерной программой.

В тот же день в Эр-Рияде прошли переговоры американской и российской делегаций. В ходе встречи стороны договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине и немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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