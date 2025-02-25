Израиль выступил против антироссийской резолюции в ООН для поддержки усилий США

В тот же день Совет Безопасности (СБ) ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по российско-украинскому конфликту, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трех лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не получалось из-за использования вето.