Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Израиль выступил против антироссийской резолюции в ООН для поддержки усилий США

Ведомости

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, поскольку считает важным поддержать усилия США по разрешению российско-украинского конфликта мирным путем. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель израильского МИДа.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одну – предложенную Киевом и европейскими странами, другую – предложенную Вашингтоном. В первом документе осуждались действия России и говорилось о поддержке территориальной целостности Украины, второй документ содержал более нейтральные формулировки.

За принятие первой резолюции проголосовали 93 страны, против выступили 18. Воздержались 65 государств. Документ не поддержали в том числе Израиль, Россия, США, Венгрия, Белоруссия, Мали, Нигер и др. За принятие второй резолюции проголосовали 93 государства, против – восемь стран. Воздержались 73 страны. Поддержали документ Латвия, Эстония, Литва, Франция, Германия, Канада, Мексика. Россия, Белоруссия, Мали и Нигер проголосовали против. Украина, Израиль и Китай воздержались.

В тот же день Совет Безопасности (СБ) ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по российско-украинскому конфликту, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трех лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не получалось из-за использования вето.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных