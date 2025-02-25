Израиль выступил против антироссийской резолюции в ООН для поддержки усилий США
Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, поскольку считает важным поддержать усилия США по разрешению российско-украинского конфликта мирным путем. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель израильского МИДа.
24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одну – предложенную Киевом и европейскими странами, другую – предложенную Вашингтоном. В первом документе осуждались действия России и говорилось о поддержке территориальной целостности Украины, второй документ содержал более нейтральные формулировки.
За принятие первой резолюции проголосовали 93 страны, против выступили 18. Воздержались 65 государств. Документ не поддержали в том числе Израиль, Россия, США, Венгрия, Белоруссия, Мали, Нигер и др. За принятие второй резолюции проголосовали 93 государства, против – восемь стран. Воздержались 73 страны. Поддержали документ Латвия, Эстония, Литва, Франция, Германия, Канада, Мексика. Россия, Белоруссия, Мали и Нигер проголосовали против. Украина, Израиль и Китай воздержались.
В тот же день Совет Безопасности (СБ) ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по российско-украинскому конфликту, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трех лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не получалось из-за использования вето.