Дмитриев: Россия и США заинтересованы в общих экономических проектах

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись первые за долгое время переговоры между представителями США и России. Встреча длилась 4,5 часа. Интересы Москвы представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев. Стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по Украине, а также обсудили возможное российско-американское сотрудничество. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга. Одним из первых результатов переговоров стала договоренность о скорейшем назначении новых послов в США и России.