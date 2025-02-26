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Дмитриев: Россия и США заинтересованы в общих экономических проектах

Ведомости

Россия и США заинтересованы в поиске совместных проектов в экономической сфере. Об этом сообщил газете Financial Times глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На переговорах в Эр-Рияде в российской делегации именно Дмитриев, по его словам, отвечал за «наведение мостов» и экономические инвестиционные проекты.

«Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов», – сказал глава РФПИ.

В ходе встречи с представителями США в Эр-Рияде Дмитриев заявил, что американские компании потеряли $324 млрд из-за ухода с российского рынка.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись первые за долгое время переговоры между представителями США и России. Встреча длилась 4,5 часа. Интересы Москвы представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев. Стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по Украине, а также обсудили возможное российско-американское сотрудничество. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга. Одним из первых результатов переговоров стала договоренность о скорейшем назначении новых послов в США и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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