Дмитриев: Россия и США заинтересованы в общих экономических проектах
Россия и США заинтересованы в поиске совместных проектов в экономической сфере. Об этом сообщил газете Financial Times глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
На переговорах в Эр-Рияде в российской делегации именно Дмитриев, по его словам, отвечал за «наведение мостов» и экономические инвестиционные проекты.
«Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов», – сказал глава РФПИ.
В ходе встречи с представителями США в Эр-Рияде Дмитриев заявил, что американские компании потеряли $324 млрд из-за ухода с российского рынка.
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись первые за долгое время переговоры между представителями США и России. Встреча длилась 4,5 часа. Интересы Москвы представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев. Стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по Украине, а также обсудили возможное российско-американское сотрудничество. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга. Одним из первых результатов переговоров стала договоренность о скорейшем назначении новых послов в США и России.