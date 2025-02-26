Лавров встретился с эмиром Катара в Дохе
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Дохе. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Вечером 25 февраля Лавров прибыл с визитом в Доху. Катар является посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» и оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. В январе новые сирийские власти также договорились с правительством арабской страны о стратегическом партнерстве.
5 декабря 2024 г. глава МИД РФ посещал Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с министрами иностранных дел Ирана и Турции. На полях форума в Дохе Лавров также провел встречу с заместителем главы МИД Ирака Фуадом Хусейном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».