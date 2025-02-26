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Лавров встретился с эмиром Катара в Дохе

Ведомости

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Дохе. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Вечером 25 февраля Лавров прибыл с визитом в Доху. Катар является посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» и оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. В январе новые сирийские власти также договорились с правительством арабской страны о стратегическом партнерстве.

5 декабря 2024 г. глава МИД РФ посещал Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с министрами иностранных дел Ирана и Турции. На полях форума в Дохе Лавров также провел встречу с заместителем главы МИД Ирака Фуадом Хусейном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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