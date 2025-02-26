Лавров встретился с эмиром Катара в Дохе

5 декабря 2024 г. глава МИД РФ посещал Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с министрами иностранных дел Ирана и Турции. На полях форума в Дохе Лавров также провел встречу с заместителем главы МИД Ирака Фуадом Хусейном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».