Трамп показал сгенерированный ИИ ролик восстановленной Газы

11 февраля Трамп заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, что, хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, США будут владеть анклавом. По словам президента США, в конечном результате экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». Трамп говорил, что там будет построено «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».