Трамп показал сгенерированный ИИ ролик восстановленной Газы
Президент США Дональд Трамп представил сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик с Газой будущего. Американский лидер опубликовал видеозапись в своей соцсети Truth Social.
Кадры демонстрируют фешенебельный курорт с небоскребами, пляжами, радостными детьми, танцующими девушками в восточных нарядах. Илон Маск пробует местные блюда и танцует, а сам Трамп отдыхает в шезлонге вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. С неба падают доллары, в городе установлена золотая статуя президента США. Показано также сверкающее золотом здание с надписью Trump Gaza, напоминающее отель.
5 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с Нетаньяху о желании предоставления США долгосрочного управления сектором Газа с последующим превращением анклава в «Ривьеру Ближнего Востока».
11 февраля Трамп заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, что, хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, США будут владеть анклавом. По словам президента США, в конечном результате экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». Трамп говорил, что там будет построено «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».