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Трамп показал сгенерированный ИИ ролик восстановленной Газы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп представил сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик с Газой будущего. Американский лидер опубликовал видеозапись в своей соцсети Truth Social.

Кадры демонстрируют фешенебельный курорт с небоскребами, пляжами, радостными детьми, танцующими девушками в восточных нарядах. Илон Маск пробует местные блюда и танцует, а сам Трамп отдыхает в шезлонге вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. С неба падают доллары, в городе установлена золотая статуя президента США. Показано также сверкающее золотом здание с надписью Trump Gaza, напоминающее отель.

5 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с Нетаньяху о желании предоставления США долгосрочного управления сектором Газа с последующим превращением анклава в «Ривьеру Ближнего Востока».

11 февраля Трамп заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, что, хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, США будут владеть анклавом. По словам президента США, в конечном результате экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». Трамп говорил, что там будет построено «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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