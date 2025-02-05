Трамп рассматривает долгосрочное «владение» США сектором Газа

Трамп рассматривает долгосрочное «владение» США сектором ГазаАмериканский лидер также не исключил отправку войск в анклав
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США взяли на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работы. Мы станем его владельцами и будем нести ответственность за разминирование, уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия на этой территории, выровняем площадку и уберем разрушенные здания», – сказал Трамп.
Трамп отметил, что внимательно изучал этот вопрос на протяжении многих месяцев и рассматривает именно долгосрочное владение Газой.
«Я рассматриваю долгосрочную позицию собственника и считаю, что это принесет большую стабильность в этой части Ближнего Востока, а возможно, и во всем регионе. Это не было легким решением», – заявил он.
Трамп добавил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею, чтобы США владели этой территорией, развивали ее и создавали тысячи рабочих мест, «делая из нее нечто грандиозное».
«У нас есть возможность сделать нечто феноменальное. Я не хочу показаться остроумным или умником, но «Ривьера Ближнего Востока» – это может быть великолепно», – считает американский президент.
На вопрос, кто должен, по его мнению, жить в секторе Газа в будущем, Трамп сказал, что видит там «людей со всего мира, людей со всего света».
«Думаю, что из этого можно сделать международное, невероятное место. Я считаю, что потенциал сектора Газа просто невероятен. Палестинцы тоже. Палестинцы будут там жить», – добавил он.
Трамп подчеркнул, что важнее всего, что люди, которые сейчас пребывают там в условиях полного разрушения, «в аду», смогут жить в мире и в гораздо лучших условиях. По его словам, США позаботятся о том, «чтобы все было сделано на мировом уровне».
Трамп не исключил и возможную отправку американских войск в Газу. Он пообещал, что США возьмут под контроль этот участок и займутся его развитием.
Говоря о палестинских беженцах, Трамп заявил, что они если бы у них была альтернатива, они не вернулись бы в анклав. Президент США считает, что Иордания и Египет могли бы стать одними из тех мест, куда можно было бы поселить людей. Он также предложил, чтобы страны региона профинансировали переселение жителей Газы в новые места.
Трамп заявил на пресс-конференции, что планирует посетить Израиль и, возможно, совершить поездку в сектор Газа.
Нетаньяху заявил, что одной из главных целей является обеспечение того, чтобы сектор Газа больше никогда не представлял угрозы для Израиля.
«Но президент Трамп поднимает этот вопрос на совершенно новый уровень. Он видит другое будущее для этого участка земли, который так долго был источником терроризма и множества атак против нас. <…> Я считаю, что на это стоит обратить внимание», – отметил он, добавив, что данная идея находится на стадии обсуждения.
«Думаю, это может изменить ход истории, стоит действительно рассмотреть этот путь», – добавил Нетаньяху.
25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы. Речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Трамп рассказал, что «похвалил» Иорданию, принявшую у себя палестинцев.
Арабские страны отвергли это предложение, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Палестинской администрации и Лиги арабских государств, которые отвергли «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».