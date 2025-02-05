Трамп рассматривает долгосрочное «владение» США сектором Газа

Говоря о палестинских беженцах, Трамп заявил, что они если бы у них была альтернатива, они не вернулись бы в анклав. Президент США считает, что Иордания и Египет могли бы стать одними из тех мест, куда можно было бы поселить людей. Он также предложил, чтобы страны региона профинансировали переселение жителей Газы в новые места.