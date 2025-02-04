Reuters: Трамп заявил о восстановлении сектора Газа в течение 10-15 лет
Президент США Дональд Трамп считает, что на восстановление сектора Газа уйдет 10-15 лет, сейчас эта территория «непригодна для жизни». Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с позицией американского лидера.
Он предлагает переселять жителей Газы в соседние страны, такие как Египет и Иордания, поскольку «бесчеловечно было бы заставлять людей жить на непригодной для жизни земле». Арабские государства не согласны с этим утверждением. При этом, как пишет Reuters, позиция Трампа перекликается с позицией крайне правых израильтян и противоречит заявлениям бывшего президента США Джо Байдена о недопустимости массового переселения палестинцев.
Американский чиновник заявил, что США во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не будут навязывать это предложение, но хотели бы, чтобы Израиль и арабские партнеры нашли «творческий подход» к этой проблеме.
Reuters отмечает, что Трамп остается убежденным союзником Израиля и еще до своей инаугурации на должность президента заявил, что помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Он настаивает на том, что необходимо прекратить все конфликты на Ближнем Востоке. Президент США также заявлял, что надеется возобновить нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Нетаньяху встретится с Трампом 4 февраля. «На этой исторической встрече два лидера обсудят ситуацию в секторе Газа, вопрос заложников, иранскую ось сопротивления и другие ключевые темы», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
По информации Reuters, их встреча пройдет одновременно с запланированным на этой неделе возобновлением непрямых переговоров между Израилем и «Хамасом» по второму этапу соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Оба лидера проведут совместную пресс-конференцию, а затем вместе поужинают.