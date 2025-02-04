Reuters: Трамп заявил о восстановлении сектора Газа в течение 10-15 лет

Reuters отмечает, что Трамп остается убежденным союзником Израиля и еще до своей инаугурации на должность президента заявил, что помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Он настаивает на том, что необходимо прекратить все конфликты на Ближнем Востоке. Президент США также заявлял, что надеется возобновить нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.