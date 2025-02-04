США не будут тормозить продажу и поставку вооружений Израилю
Белый дом не будет тормозить продажи и поставки американского оружия Израилю, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц.
«Мы будут продолжать поддерживать право Израиля защищать себя на 100%, и мы не собираемся тормозить продажи и поставки оружия, которые израильтяне уже по праву приобрели и заслуживают», – сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 4 февраля. «На этой исторической встрече два лидера обсудят ситуацию в секторе Газа, вопрос заложников, иранскую ось сопротивления и другие ключевые темы», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
По информации Reuters, их встреча пройдет одновременно с запланированным на этой неделе возобновлением непрямых переговоров между Израилем и «Хамасом» по второму этапу соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Оба лидера проведут совместную пресс-конференцию, а затем вместе поужинают.