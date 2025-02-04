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США не будут тормозить продажу и поставку вооружений Израилю

Ведомости

Белый дом не будет тормозить продажи и поставки американского оружия Израилю, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц.

«Мы будут продолжать поддерживать право Израиля защищать себя на 100%, и мы не собираемся тормозить продажи и поставки оружия, которые израильтяне уже по праву приобрели и заслуживают», – сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 4 февраля. «На этой исторической встрече два лидера обсудят ситуацию в секторе Газа, вопрос заложников, иранскую ось сопротивления и другие ключевые темы», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

По информации Reuters, их встреча пройдет одновременно с запланированным на этой неделе возобновлением непрямых переговоров между Израилем и «Хамасом» по второму этапу соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Оба лидера проведут совместную пресс-конференцию, а затем вместе поужинают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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