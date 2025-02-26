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В Белоруссии одобрили ратификацию протокола к договору с Россией о налогах

Ведомости

Совет республики национального собрания Белоруссии одобрил ратификацию протокола к договору с Россией о косвенных налогах. Об этом сообщил председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, передает ТАСС.

Речь идет о протоколе к договору, подписанному в 2022 г. По словам Алейника, разработка протокола была необходима для актуализации договора в рамках новых норм по НДС и акцизам в законодательствах обоих государств.

Согласно документу, обновлен порядок расчета трансфертов. Действие протокола распространяется на правоотношения, произошедшие после 1 января 2024 г., пояснил он.

26 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Сенаторы приняли решение единогласно. Данный документ был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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