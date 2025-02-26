В Белоруссии одобрили ратификацию протокола к договору с Россией о налогах
Совет республики национального собрания Белоруссии одобрил ратификацию протокола к договору с Россией о косвенных налогах. Об этом сообщил председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, передает ТАСС.
Речь идет о протоколе к договору, подписанному в 2022 г. По словам Алейника, разработка протокола была необходима для актуализации договора в рамках новых норм по НДС и акцизам в законодательствах обоих государств.
Согласно документу, обновлен порядок расчета трансфертов. Действие протокола распространяется на правоотношения, произошедшие после 1 января 2024 г., пояснил он.
26 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Сенаторы приняли решение единогласно. Данный документ был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.