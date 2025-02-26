Reuters: США не поддержали заявление ВТО из-за осуждения России

22 февраля стало известно, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции. Как писало издание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». По данным собеседников издания, в американском варианте проекта резолюции нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН. Штаты в проекте резолюции также призвали стороны к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.