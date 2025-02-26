Reuters: США не поддержали заявление ВТО из-за осуждения России
США отказались от подписания заявления Всемирной торговой организации (ВТО), в котором осуждалось проведение Россией спецоперации, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник и представителя торговой организации.
Сообщается, что заявление было распространено на заседании ВТО по вопросам торговых отношений с Украиной. По информации агентства, более 40 членов организации согласились с заявлением, в том числе Европейский союз, Великобритания, Канада и Австралия.
Заявления ВТО публикуются каждый год с начала военных действий на Украине в 2022 г. Этот инцидент является первым случаем, когда США воздержались от подписания заявления.
24 февраля США призвали отозвать проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН авторства ЕС и Украины. Вместо резолюции Украины и ЕС Вашингтон предложил собственный текст, согласно которому действия Украины в ходе боевых действий, которые начались в 2022 г., приравниваются к действиям России.
22 февраля стало известно, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции. Как писало издание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». По данным собеседников издания, в американском варианте проекта резолюции нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН. Штаты в проекте резолюции также призвали стороны к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.