Украинские СМИ опубликовали свой вариант соглашения между Киевом и Вашингтоном
Издание «Украинская правда» опубликовало вариант соглашения между Вашингтоном и Киевом. В нем появился тезис о гарантиях безопасности, на необходимость наличия которых ранее указывала украинская сторона. Основным предметом договоренности остался совместный инвестфонд.
«Правительство США поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для создания прочного мира. Участники (США и Украина) попытаются определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в соглашении о фонде», – говорится в соглашении.
Всего в нем 11 пунктов. Кроме того, в тексте соглашения говорится об еще одном документе, в котором обязательства сторон будут прописаны более детально. 26 февраля также украинский премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в документе все же будет указание на гарантии безопасности Украины.
Несмотря на это, накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике. Он не включает ресурсы, которые уже пополняют государственную казну Украины, то есть не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. Все эти пункты, в опубликованном 26 февраля варианте, остались нетронутыми. ️
В настоящем соглашении отмечается, что оно станет неотъемлемой частью двухсторонних и многосторонних отношений, «необходимых для создания прочного мира». «Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций», – добавляется в тексте. Отмечается, что ️документ составлен так, что ему не требуется ратификация в Верховной раде Украины. При этом «Соглашение о фонде» потребует согласования с парламентом.
Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование о возврате $500 млрд в виде полезных ископаемых, писала The Guardian. 24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с Киевом в ближайшую неделю.