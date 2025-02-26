Украинские СМИ опубликовали свой вариант соглашения между Киевом и Вашингтоном

Несмотря на это, накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике. Он не включает ресурсы, которые уже пополняют государственную казну Украины, то есть не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. Все эти пункты, в опубликованном 26 февраля варианте, остались нетронутыми. ️