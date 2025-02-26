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Reuters: в США считают бессмысленным визит Зеленского без подписания сделки

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа считает нецелесообразным визит президента Украины Владимира Зеленского без завершения обсуждения сделки по редкоземельным металлам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не понимаю, зачем его приглашать», – заявил собеседник агентства.

Ожидается, что визит Зеленского послужит признанием финальной позиции по сделке о редкоземельных металлах, но слова лидера Украины показывают, что он не занял финальную позицию, считает представитель Белого дома.

26 января издание «Украинская правда» опубликовало вариант соглашения между Вашингтоном и Киевом. В нем появился тезис о гарантиях безопасности, на необходимость наличия которых ранее указывала украинская сторона. Основным предметом договоренности остался совместный инвестфонд.

Накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики.

В начале февраля Трамп выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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