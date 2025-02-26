Reuters: в США считают бессмысленным визит Зеленского без подписания сделки
Администрация президента США Дональда Трампа считает нецелесообразным визит президента Украины Владимира Зеленского без завершения обсуждения сделки по редкоземельным металлам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
«Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не понимаю, зачем его приглашать», – заявил собеседник агентства.
Ожидается, что визит Зеленского послужит признанием финальной позиции по сделке о редкоземельных металлах, но слова лидера Украины показывают, что он не занял финальную позицию, считает представитель Белого дома.
26 января издание «Украинская правда» опубликовало вариант соглашения между Вашингтоном и Киевом. В нем появился тезис о гарантиях безопасности, на необходимость наличия которых ранее указывала украинская сторона. Основным предметом договоренности остался совместный инвестфонд.
Накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики.
В начале февраля Трамп выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд.