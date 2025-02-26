Баку и Ереван согласовали 15 пунктов мирного соглашения из 17

Пашинян заявил, что оснований для эскалации в регионе нет. «Все региональные проблемы, которые у нас есть, имеют решения. Некоторые предложения по этим решениям сделаны публично, другие – дипломатически, на рабочем уровне. Очевидно, что оснований для эскалации в регионе нет», – сказал он (цитата по ТАСС).