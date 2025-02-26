Баку и Ереван согласовали 15 пунктов мирного соглашения из 17
Азербайджан и Армения согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.
Две статьи, обсуждение которых все еще ведется сторонами, касаются размещения войск третьих стран вдоль границы и споров в международных судах.
Пашинян заявил, что оснований для эскалации в регионе нет. «Все региональные проблемы, которые у нас есть, имеют решения. Некоторые предложения по этим решениям сделаны публично, другие – дипломатически, на рабочем уровне. Очевидно, что оснований для эскалации в регионе нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
25 февраля пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения. При этом она уточнила, что предложения по другим направлениям – разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля и верификации вооружений – остаются без ответа.