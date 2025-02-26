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Захарова призвала власти Австрии изменить тон при общении с Россией

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Австрии и врио канцлера республики Александра Шалленберга, заявила, что «таким тоном с Россией не говорят». Об этом официальный представитель МИД написала в своем Telegram-канале.

Речь идет о словах Шалленберга о том, что Европейский союз (ЕС) упускает из виду свои рычаги влияния на Россию. По мнению врио канцлера, мирные переговоры по Украине не могут состояться без участия ЕС, поскольку на европейских счетах находятся более 200 млрд евро российских активов. Без обсуждения данных активов сделка с Россией не может быть заключена. Слова Шалленберга передает Die Tagespost.

Захарова заявила, что «рычагами» Вене удалось добиться только избавления от российского качественного газа. Официальный представитель МИД подчеркнула, что представителям ЕС необходимо перестать распространять дезинформацию, а потом претендовать на общение.

«Таким тоном с Россией не говорят», – заключила Захарова.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие госсекретарь Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

24 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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