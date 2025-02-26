Захарова призвала власти Австрии изменить тон при общении с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Австрии и врио канцлера республики Александра Шалленберга, заявила, что «таким тоном с Россией не говорят». Об этом официальный представитель МИД написала в своем Telegram-канале.
Речь идет о словах Шалленберга о том, что Европейский союз (ЕС) упускает из виду свои рычаги влияния на Россию. По мнению врио канцлера, мирные переговоры по Украине не могут состояться без участия ЕС, поскольку на европейских счетах находятся более 200 млрд евро российских активов. Без обсуждения данных активов сделка с Россией не может быть заключена. Слова Шалленберга передает Die Tagespost.
Захарова заявила, что «рычагами» Вене удалось добиться только избавления от российского качественного газа. Официальный представитель МИД подчеркнула, что представителям ЕС необходимо перестать распространять дезинформацию, а потом претендовать на общение.
«Таким тоном с Россией не говорят», – заключила Захарова.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие госсекретарь Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
24 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ.