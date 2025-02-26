Захарова призвала власти Австрии изменить тон при общении с Россией

Речь идет о словах Шалленберга о том, что Европейский союз (ЕС) упускает из виду свои рычаги влияния на Россию. По мнению врио канцлера, мирные переговоры по Украине не могут состояться без участия ЕС, поскольку на европейских счетах находятся более 200 млрд евро российских активов. Без обсуждения данных активов сделка с Россией не может быть заключена. Слова Шалленберга передает Die Tagespost.