МИД Бразилии: БРИКС не планирует расширения в 2025 году

В 2024 г. к БРИКС, в котором на тот момент состояли Бразилия, Россия, Индия, КРН и ЮАР, присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в 2025 – Индонезия. Официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо обратил внимание на то, что за время председательства России в 2024 г. присоединиться в качестве стран-партнеров были приглашены 12 государств. Пока свое согласие дали девять стран, остальные не объявили об окончательном решении.