МИД Бразилии: БРИКС не планирует расширения в 2025 году
Расширения БРИКС в 2025 г. не планируется, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Бразилии, председательствующей в объединении в текущем году.
В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы, и во время своего председательства Бразилиа сосредоточится на их устранении.
Представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао сообщил, что адаптация после последнего раунда расширения, включая полную интеграцию новых участников в рабочие процессы, вошла в число приоритетных вопросов председательства Бразилии в объединении. Среди институциональных проблем, которые возникли при расширении, Лейтао назвал трудности из-за роста числа мероприятий, в какой-то мере дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив.
В 2024 г. к БРИКС, в котором на тот момент состояли Бразилия, Россия, Индия, КРН и ЮАР, присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в 2025 – Индонезия. Официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо обратил внимание на то, что за время председательства России в 2024 г. присоединиться в качестве стран-партнеров были приглашены 12 государств. Пока свое согласие дали девять стран, остальные не объявили об окончательном решении.
19 февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в условиях расширения БРИКС страны Запада могут обратить внимание на объединение. Он подчеркнул, что БРИКС «растет на на дрожжах».
21 января президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания своих первых указов по ошибке назвал Испанию страной БРИКС. Американский лидер говорил, что не считает объединение угрозой для своей страны, но подтвердил свое намерение установить в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100%. 21 февраля Трамп заявлял, что страны БРИКС отказались от намерения заменить доллар из-за угроз администрации США установить 150%-ные пошлины и из опасений лишиться торговли с Вашингтоном.