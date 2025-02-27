Совет Федерации предложил меры поддержки отечественного автопрома

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, говорил 23 февраля Мантуров в интервью телеканалу «Россия 1».