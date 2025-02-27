Совет Федерации предложил меры поддержки отечественного автопрома
Комитет по экономической политике Совета Федерации предложил кабмину меры поддержки отечественного автопрома для минимизации последствий высокой ключевой ставки. В письме председателя комитета Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова (есть у «Ведомостей») перечислены несколько возможных инструментов.
Среди них, в частности, обеспечение оборотными средствами поставщиков за счет государственных программ финансирования оборотных средств, компенсации процентов по кредитам и т. п., стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, в том числе за счет опережающих закупок. Кроме того, комитет предложил распространить требования о локализации транспортных средств при закупках услуг для государственных и муниципальных нужд, а также ввести обязательную долю закупок высоколокализованных транссредств госкорпорациями.
Высокая ключевая ставка повлекла недоступность автокредитов для потребителей, а также недоступность оборотных средств для автопредприятий, указано в письме. Любые удорожания в производственной цепочке, в конечном итоге, ложатся на конечную цену продукции. Высокая себестоимость автомобилей «заведомо делает локализованный автомобиль неконкурентным», пишут сенаторы.
По итогу последнего заседания совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на текущей отметке в 21%. Цб отметил при этом, что текущее инфляционное давление остается высоким, а вопрос о повышении ставки может быть рассмотрен уже на следующем заседании.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, говорил 23 февраля Мантуров в интервью телеканалу «Россия 1».