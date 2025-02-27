ВС России вернули контроль над поселком Никольский в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две контратаки противника. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков украинской армии в районах 12 населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковала живую силу и технику противника вблизи 25 населенных пунктов Курской области и девяти – Сумской области Украины. Потери противника за сутки составили свыше 240 человек.