ВС России вернули контроль над поселком Никольский в Курской области
Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над поселком Никольский в Курской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две контратаки противника. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков украинской армии в районах 12 населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковала живую силу и технику противника вблизи 25 населенных пунктов Курской области и девяти – Сумской области Украины. Потери противника за сутки составили свыше 240 человек.
26 февраля российское оборонное ведомство сообщило о возвращении контроля над деревней Орловка и селом Погребки в Курской области.
20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что ВС РФ освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области. На тот момент российские бойцы вернули контроль над более чем 800 кв. км в регионе. При этом изначально вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли 1268 кв. км.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.