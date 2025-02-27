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ВС России вернули контроль над поселком Никольский в Курской области

Ведомости

Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над поселком Никольский в Курской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две контратаки противника. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков украинской армии в районах 12 населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковала живую силу и технику противника вблизи 25 населенных пунктов Курской области и девяти – Сумской области Украины. Потери противника за сутки составили свыше 240 человек.

26 февраля российское оборонное ведомство сообщило о возвращении контроля над деревней Орловка и селом Погребки в Курской области.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что ВС РФ освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области. На тот момент российские бойцы вернули контроль над более чем 800 кв. км в регионе. При этом изначально вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли 1268 кв. км.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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