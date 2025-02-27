Захарова: РФ нейтрализует угрозы межэтнического конфликта на Балканах
Россия приложит все усилия для того, чтобы предотвратить развитие кризисной ситуации в Боснии и Герцеговине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что Россия, как член Совета Безопасности ООН, использует все имеющиеся политические средства, чтобы нейтрализовать угрозы межэтнического конфликта. Официальный представитель МИДа также заявила, что Россия намерена привлечь внимание международного сообщества, чтобы совместными усилиями вернуть обстановку «в дейтонское русло».
26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Он был признан виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.
В ходе брифинга 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают судебный процесс над Додиком, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. В Кремле считают, что преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.