Захарова: РФ нейтрализует угрозы межэтнического конфликта на Балканах

В ходе брифинга 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают судебный процесс над Додиком, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. В Кремле считают, что преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.