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Захарова: РФ нейтрализует угрозы межэтнического конфликта на Балканах

Ведомости

Россия приложит все усилия для того, чтобы предотвратить развитие кризисной ситуации в Боснии и Герцеговине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Россия, как член Совета Безопасности ООН, использует все имеющиеся политические средства, чтобы нейтрализовать угрозы межэтнического конфликта. Официальный представитель МИДа также заявила, что Россия намерена привлечь внимание международного сообщества, чтобы совместными усилиями вернуть обстановку «в дейтонское русло».

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Он был признан виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.

В ходе брифинга 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают судебный процесс над Додиком, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. В Кремле считают, что преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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