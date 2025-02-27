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Захарова: Россия не получала сигналов от Германии о нормализации отношений

Ведомости

Москва не получала сигналов от Берлина по вопросу нормализации отношений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги выборов в немецкий бундестаг.

«Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся», – сказала она в ходе брифинга.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц выступил против заключения сделки между Россией и США по Украине «в обход других». Politico писало, что Мерц, который является ярым сторонником Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Кроме того, Мерц, по сообщению Politico, будет жестче относиться к России, чем бывший канцлер Германии Олаф Шольц. 15 ноября прошлого года Шольц инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным впервые с 2022 г. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место на выборах 23 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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