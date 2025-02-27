Захарова: Россия не получала сигналов от Германии о нормализации отношений
Москва не получала сигналов от Берлина по вопросу нормализации отношений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги выборов в немецкий бундестаг.
«Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся», – сказала она в ходе брифинга.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Мерц выступил против заключения сделки между Россией и США по Украине «в обход других». Politico писало, что Мерц, который является ярым сторонником Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Кроме того, Мерц, по сообщению Politico, будет жестче относиться к России, чем бывший канцлер Германии Олаф Шольц. 15 ноября прошлого года Шольц инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным впервые с 2022 г. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место на выборах 23 февраля.