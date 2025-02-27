Захарова: Россия не получала сигналов от Германии о нормализации отношений

«Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся», – сказала она в ходе брифинга.