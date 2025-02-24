Politico: Мерц может конфликтовать с Трампом и жестче относиться к России

Внеочередные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Они были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал в доверии Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. 27 декабря того же года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг.