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Politico: Мерц может конфликтовать с Трампом и жестче относиться к России

Ведомости

Лидеру консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу, победившему на выборах в бундестаг в Германии, предстоит столкнуться с вызовами как на международной арене, так и внутри страны, сообщает Politico.

По информации издания, Мерц, который является ярым сторонником Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поддержку России.

На выборах АдГ заняла второе место, набрав 20,8% голосов. По мнению главы редакции Politico в Германии Гордома Репински, Мерцу необходимо выполнить свои предвыборные обещания и вести грамотную политику для снижения популярности идей АдГ.

Ожидается также, что Мерц будет жестче относиться к России, чем бывший канцлер Германии Олаф Шольц. По информации газеты, отношение Мерца к России является консервативным.

Внеочередные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Они были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал в доверии Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. 27 декабря того же года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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