Politico: Мерц может конфликтовать с Трампом и жестче относиться к России
Лидеру консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу, победившему на выборах в бундестаг в Германии, предстоит столкнуться с вызовами как на международной арене, так и внутри страны, сообщает Politico.
По информации издания, Мерц, который является ярым сторонником Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поддержку России.
На выборах АдГ заняла второе место, набрав 20,8% голосов. По мнению главы редакции Politico в Германии Гордома Репински, Мерцу необходимо выполнить свои предвыборные обещания и вести грамотную политику для снижения популярности идей АдГ.
Ожидается также, что Мерц будет жестче относиться к России, чем бывший канцлер Германии Олаф Шольц. По информации газеты, отношение Мерца к России является консервативным.
Внеочередные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Они были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал в доверии Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. 27 декабря того же года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг.