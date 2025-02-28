В Конго заявили о влиянии закрытия USAID на борьбу со СПИДом в республике

«Тот факт, что помощь USAID была прекращена, напрямую влияет на ряд организаций, которые как раз занимаются профилактикой и лечением СПИДа. Таким образом, существует риск не только для ДРК, но и для всех стран, которые получают эту помощь», – сказала она в беседе с «РИА Новости».