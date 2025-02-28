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В Конго заявили о влиянии закрытия USAID на борьбу со СПИДом в республике

Ведомости

Прекращение помощи Агентства США по международному развитию (USAID) влияет на ряд организаций, занимающихся профилактикой и лечением СПИДа, заявила премьер-министр Демократической республики Конго Жюдит Суминва Тулука.

«Тот факт, что помощь USAID была прекращена, напрямую влияет на ряд организаций, которые как раз занимаются профилактикой и лечением СПИДа. Таким образом, существует риск не только для ДРК, но и для всех стран, которые получают эту помощь», – сказала она в беседе с «РИА Новости».

Тулука при этом отметила, что республика получает «достаточно значительную гуманитарную помощь» посредством ряда организаций системы ООН.

20 января президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание помощи другим государствам на 90 дней, до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. Госсекретарь Марк Рубио говорил, что USAID отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются деньги. Сам Трамп указывал на коррупцию в агентстве и подчеркивал необратимость решений, принятых в отношении USAID.

26 февраля Associated Press (AP) сообщало, что федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США. Судья подчеркивал, что команда президента «не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования». 27 февраля AP опубликовало информацию о том, что администрация Трампа заявила о ликвидации более 90% контрактов USAID на оказание иностранной помощи и сокращении общей помощи США по всему миру на сумму $60 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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