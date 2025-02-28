Столичным мигрантам могут разрешить работать в Подмосковье по одному патенту
Министерство финансов России разработало законопроект, согласно которому мигранты Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат право работать по одному патенту в двух регионах при заключении субъектами соответствующего соглашения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок.
Изменения предполагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно документу, работодатели, осуществляющие деятельность в одном регионе, смогут принимать на работу иностранцев, которым был выдан патент на территории другого субъекта РФ. При принятии законопроект начнет действовать с 1 сентября 2025 г.
В законопроекте отмечено, что с учетом «неразрывных экономических связей и общего рынка труда» возможность деятельности по одному патенту будет доступна в граничащих друг с другом Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таким образом, с патентом, полученным в Москве, можно будет работать в Подмосковье и наоборот, то же касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В пояснительной записке говорится, что в условиях, когда работа иностранца не ограничена одним регионом, мигранты «склонны работать вовсе без патента, чем оформлять два», что способствует увеличению нелегальной трудовой миграции и теневой экономики.
19 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ужесточить контроль за поведением мигрантов, но не вводить для них визовый режим. По его словам, ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России и недавние меры, которые начали применяться по отношению к мигрантам, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции.
В 2024 г. суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г., решения были приняты в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, сообщала председатель Верховного суда Ирина Подносова. Она также отметила, что на 31% год к году выросло число дел о нарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.
5 февраля в России установлен миграционный режим высылки. Согласно одному из подписанных президентом РФ законов, МВД разрешается выдворять мигрантов, находящихся в стране без законных оснований, без решения суда – прежде это было в компетенции только суда и погранслужбы.