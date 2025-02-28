Столичным мигрантам могут разрешить работать в Подмосковье по одному патенту

В 2024 г. суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г., решения были приняты в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, сообщала председатель Верховного суда Ирина Подносова. Она также отметила, что на 31% год к году выросло число дел о нарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.