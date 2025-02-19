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Лавров призвал ужесточить контроль за поведением мигрантов в России

Ведомости

В России необходимо ужесточить контроль за поведением мигрантов, но не вводить для них визовый режим, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Государственной думе (ГД).

Лавров подчеркнул, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России. Он также заявил, что недавние меры, которые начали применяться по отношению к мигрантам, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции.

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением [мигрантов], но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», – заявил Лавров.

11 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в России было выявлено более 95 000 мигрантов-нарушителей после запуска реестра контролируемых лиц. 

В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.

Реестр заработал 5 февраля. Согласно постановлению правительства, обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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