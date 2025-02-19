Лавров призвал ужесточить контроль за поведением мигрантов в России
В России необходимо ужесточить контроль за поведением мигрантов, но не вводить для них визовый режим, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Государственной думе (ГД).
Лавров подчеркнул, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России. Он также заявил, что недавние меры, которые начали применяться по отношению к мигрантам, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции.
«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением [мигрантов], но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», – заявил Лавров.
11 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в России было выявлено более 95 000 мигрантов-нарушителей после запуска реестра контролируемых лиц.
В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.
Реестр заработал 5 февраля. Согласно постановлению правительства, обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.