МВД сообщило о выявлении 95 000 мигрантов-нарушителей
В России выявлено более 95 000 мигрантов-нарушителей после запуска реестра контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С момента запуска реестра граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 000 проверок в отношении иностранцев. 592 663 из них находятся в России законно, 95 608 – незаконно», – написала она в Telegram.
Волк предупредила работодателей и работников сферы услуг о том, что, прежде чем оказать услугу иностранному гражданину либо рассмотреть вопрос о его трудоустройстве, необходимо ознакомиться с информацией о заказчике или потенциальном работнике. Она заявила, что за оказание услуг людям, включенным в реестр контролируемых лиц, предусмотрено административное наказание.
В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.
Реестр заработал 5 февраля. Согласно постановлению правительства, обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.