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МВД сообщило о выявлении 95 000 мигрантов-нарушителей

Ведомости

В России выявлено более 95 000 мигрантов-нарушителей после запуска реестра контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С момента запуска реестра граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 000 проверок в отношении иностранцев. 592 663 из них находятся в России законно, 95 608 – незаконно», – написала она в Telegram.

Волк предупредила работодателей и работников сферы услуг о том, что, прежде чем оказать услугу иностранному гражданину либо рассмотреть вопрос о его трудоустройстве, необходимо ознакомиться с информацией о заказчике или потенциальном работнике. Она заявила, что за оказание услуг людям, включенным в реестр контролируемых лиц, предусмотрено административное наказание.

В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.

Реестр заработал 5 февраля. Согласно постановлению правительства, обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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