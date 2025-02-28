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Bloomberg: Мерц и социал-демократы Германии начнут переговоры о коалиции

Ведомости

Лидер победившей на выборах в бундестаг (парламент) ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц начнет переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании коалиции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Каждая сторона будет представлена девятью переговорщиками, обе стороны договорились о конфиденциальности относительно содержания, процесса и места проведения переговоров, следует из материала.

Bloomberg отмечает, что альянс с социал-демократами был бы самым быстрым способом сформировать правительство. При другом варианте ХДС/ХСС потребовалось бы сформировать коалицию с двумя партиями.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

«Ведомости» писали, что по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». С предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции выступила и кандидат в канцлеры от правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Элис Вайдель. Ее партия набрала рекордные 20,8% на выборах в парламент и заняла второе место.

Мерц отверг предложение АдГ. Он заявлял, что правая партия занимает противоположную ХДС/ХСС позицию по ЕС, евро и НАТО. Politico писало, что Мерц является ярым сторонником Европы и НАТО, он также может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку правой АдГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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