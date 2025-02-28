Bloomberg: Мерц и социал-демократы Германии начнут переговоры о коалиции
Лидер победившей на выборах в бундестаг (парламент) ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц начнет переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании коалиции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Каждая сторона будет представлена девятью переговорщиками, обе стороны договорились о конфиденциальности относительно содержания, процесса и места проведения переговоров, следует из материала.
Bloomberg отмечает, что альянс с социал-демократами был бы самым быстрым способом сформировать правительство. При другом варианте ХДС/ХСС потребовалось бы сформировать коалицию с двумя партиями.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
«Ведомости» писали, что по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». С предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции выступила и кандидат в канцлеры от правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Элис Вайдель. Ее партия набрала рекордные 20,8% на выборах в парламент и заняла второе место.
Мерц отверг предложение АдГ. Он заявлял, что правая партия занимает противоположную ХДС/ХСС позицию по ЕС, евро и НАТО. Politico писало, что Мерц является ярым сторонником Европы и НАТО, он также может войти в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, учитывая его поддержку правой АдГ.