Зеленский поговорил с Макроном и генсеком НАТО после перепалки с Трампом

Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако планы не были реализованы. Переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским и Трампом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, соглашение так и не было подписано.