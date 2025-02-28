Зеленский поговорил с Макроном и генсеком НАТО после перепалки с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом провел беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник из окружения украинского лидера.
Подробностей этих бесед пока нет.
28 февраля глава Украины прибыл в столицу США Вашингтон. Там он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американской администрации.
Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако планы не были реализованы. Переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским и Трампом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, соглашение так и не было подписано.
Трамп после встречи обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к США. По его словам, украинский лидер сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.