Захарова отметила выдержку Трампа при разговоре с Зеленским

Предполагалось, что главы государств обсудят подробности сделки по полезным ископаемым. Но этим планам не суждено было сбыться. Переговоры вылились в бурную публичную перепалку. В итоге украинский лидер покинул Белый дом раньше времени, соглашение так и не было подписано.