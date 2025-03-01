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Захарова отметила выдержку Трампа при разговоре с Зеленским

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила выдержку президента США Дональда Трампа в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, самая большая ложь Зеленского – это его заявление о том, что Киев в 2022 г. остался в одиночестве, без поддержки.

«Как Трамп и [вице-президент Джей Ди] Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, – чудеса выдержки», – написала Захарова.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Переговоры между политиками прошли в непростой атмосфере.

Предполагалось, что главы государств обсудят подробности сделки по полезным ископаемым. Но этим планам не суждено было сбыться. Переговоры вылились в бурную публичную перепалку. В итоге украинский лидер покинул Белый дом раньше времени, соглашение так и не было подписано.

После встречи с украинским президентом Трамп заявил, что Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта и не проявляет должного уважения к США. По мнению американского лидера, украинский президент сможет вернуться к переговорам, когда будет готов к конструктивному диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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