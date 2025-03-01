Захарова отметила выдержку Трампа при разговоре с Зеленским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила выдержку президента США Дональда Трампа в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, самая большая ложь Зеленского – это его заявление о том, что Киев в 2022 г. остался в одиночестве, без поддержки.
«Как Трамп и [вице-президент Джей Ди] Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, – чудеса выдержки», – написала Захарова.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Переговоры между политиками прошли в непростой атмосфере.
Предполагалось, что главы государств обсудят подробности сделки по полезным ископаемым. Но этим планам не суждено было сбыться. Переговоры вылились в бурную публичную перепалку. В итоге украинский лидер покинул Белый дом раньше времени, соглашение так и не было подписано.
После встречи с украинским президентом Трамп заявил, что Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта и не проявляет должного уважения к США. По мнению американского лидера, украинский президент сможет вернуться к переговорам, когда будет готов к конструктивному диалогу.