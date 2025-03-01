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Российские войска взяли под контроль Скудное и Бурлацкое в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль донецкие село Скудное и поселок Бурлацкое, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Украинские силы потеряли на направлении две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 190 беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям военнослужащих ВСУ в 136 районах.

Российские средства ПВО в ночь на 1 марта перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны. Больше всего дронов (21) сбили над Тверской областью, 11 – над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.

24 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Тополи Харьковской области. 23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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