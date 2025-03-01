Российские войска взяли под контроль Скудное и Бурлацкое в ДНР

Российские средства ПВО в ночь на 1 марта перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны. Больше всего дронов (21) сбили над Тверской областью, 11 – над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.