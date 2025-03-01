Российские войска взяли под контроль Скудное и Бурлацкое в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль донецкие село Скудное и поселок Бурлацкое, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Украинские силы потеряли на направлении две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 190 беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям военнослужащих ВСУ в 136 районах.
Российские средства ПВО в ночь на 1 марта перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны. Больше всего дронов (21) сбили над Тверской областью, 11 – над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.
24 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Тополи Харьковской области. 23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы ДНР.