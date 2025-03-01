Явка на выборах в Абхазии достигла 43%
Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила по данным на 15:00 (совпадает с мск) 43%, в голосовании приняли участие 62 852 избирателя, передает ЦИК республики.
Явка, таким образом, превысила необходимый для признания выборов состоявшимися порог в 25%. К полудню 1 марта на досрочных выборах проголосовали 30 200 человек (21%).
Более 150 избирательных участков открылись в республике в 08:00 в 35 округах. В том числе два экстерриториальных избирательных участка начали работу в России – в Москве и Черкесске. В основной список избирателей, как уточняло «Апсныпресс», включено более 134 000 человек. Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 25% граждан, внесенных в списки.
На пост главы государства претендуют руководитель оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение», бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов избирателей. Явка достигла 69%, в голосовании приняли участие почти 99 000 человек.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии. В ходе предвыборной кампании Гунба и Ардзинба обещали избирателям решение энергетического кризиса, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан, зарплат и пенсий. Министерство иностранных дел Грузии осудило президентские выборы в Абхазии, заявив, что проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики.