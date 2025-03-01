МИД: Турция пообещала принять меры из-за атаки на станцию «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика примет необходимые меры на фоне попытки атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток». Такое обещание он сделал после соответствующей просьбы российской стороны, передает сайт МИД России.
Глава турецкого МИДа Фидан провел 1 марта телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском МИДе сообщили, что стороны обсудили в том числе попытку атаки украинских беспилотников на инфраструктуру «Турецкого потока», которая произошла в ночь на 28 февраля.
«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении российского МИДа.
По информации внешнеполитического ведомства, Фидан заверил Лаврова, что «будут приняты необходимые меры».
Минобороны РФ 1 марта сообщило, что средства ПВО сбили на безопасном расстоянии от компрессорной станции три беспилотника самолетного типа. Целью Киева ведомство называет остановку поставок газа в европейские страны. Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.