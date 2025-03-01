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МИД: Турция пообещала принять меры из-за атаки на станцию «Турецкого потока»

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика примет необходимые меры на фоне попытки атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток». Такое обещание он сделал после соответствующей просьбы российской стороны, передает сайт МИД России.

Глава турецкого МИДа Фидан провел 1 марта телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском МИДе сообщили, что стороны обсудили в том числе попытку атаки украинских беспилотников на инфраструктуру «Турецкого потока», которая произошла в ночь на 28 февраля.

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении российского МИДа.

По информации внешнеполитического ведомства, Фидан заверил Лаврова, что «будут приняты необходимые меры».

Минобороны РФ 1 марта сообщило, что средства ПВО сбили на безопасном расстоянии от компрессорной станции три беспилотника самолетного типа. Целью Киева ведомство называет остановку поставок газа в европейские страны. Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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