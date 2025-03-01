Явка на выборах президента Абхазии составляет 63%
Явка на втором туре президентских выборов Абхазии составила 63% по состоянию на 18:00 мск, передает ЦИК республики.
Голосование считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 25% граждан, внесенных в списки. Явка превысила эту отметку днем 1 марта.
Более 150 избирательных участков открылись в 08:00 мск 1 марта в 35 округах для голосования на выборах президента Республики Абхазии. В том числе два экстерриториальных избирательных участка начали работу в России – в Москве и Черкесске.
Второй тур был организован после результатов на выборах 15 февраля. Тогда вице-президент Бадра Гунба лидировал с 46,38% голосов, бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата набрали в сумме более 10% голосов избирателей.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.