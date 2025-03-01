Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Лулу да Силву.
«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в [саммите] БРИКС в Бразилии», – сказал он.
Бразильский лидер пояснил, что даже если эти страны не являются членами группы, «важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром».
27 февраля в МИД Бразилии, председательствующей в объединении в текущем году, сообщили, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы и что во время своего председательства Бразилия сосредоточится на их устранении.
В 2024 г. к БРИКС, в котором на тот момент состояли Бразилия, Россия, Индия, КРН и ЮАР, присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в 2025-ом – Индонезия. За время председательства России в 2024 г. присоединиться в качестве стран-партнеров были приглашены 12 государств. Пока свое согласие дали девять стран, остальные не объявили об окончательном решении.