Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

27 февраля в МИД Бразилии, председательствующей в объединении в текущем году, сообщили, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы и что во время своего председательства Бразилия сосредоточится на их устранении.