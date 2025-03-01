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Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

Ведомости

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Лулу да Силву.

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в [саммите] БРИКС в Бразилии», – сказал он.

Бразильский лидер пояснил, что даже если эти страны не являются членами группы, «важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром».

27 февраля в МИД Бразилии, председательствующей в объединении в текущем году, сообщили, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы и что во время своего председательства Бразилия сосредоточится на их устранении.

В 2024 г. к БРИКС, в котором на тот момент состояли Бразилия, Россия, Индия, КРН и ЮАР, присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в 2025-ом – Индонезия. За время председательства России в 2024 г. присоединиться в качестве стран-партнеров были приглашены 12 государств. Пока свое согласие дали девять стран, остальные не объявили об окончательном решении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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