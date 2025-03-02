Бастрыкин: самое смертоносное оружие Киеву передают Британия, Канада и Германия

Бастрыкин уточнил, что СКР вместе с Минобороны России документирует факты передач иностранного оружия и иной техники. По его словам, из Европы поставляются крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Украинские военные также получают беспилотники, которые массово задействованы не только в военных действиях, но и во время атак на гражданские объекты.