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Бастрыкин: самое смертоносное оружие Киеву передают Британия, Канада и Германия

Ведомости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставляют наиболее смертоносное оружие из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Румынии и несколько других стран. Об этом рассказал ТАСС председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин уточнил, что СКР вместе с Минобороны России документирует факты передач иностранного оружия и иной техники. По его словам, из Европы поставляются крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Украинские военные также получают беспилотники, которые массово задействованы не только в военных действиях, но и во время атак на гражданские объекты.

1 марта Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) 48 украинских беспилотников. Над Тверской областью был сбит 21 дрон, 11 БПЛА ликвидировано над Крымом, пять беспилотников перехвачено над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.

Согласно сводке оборонного ведомства, за сутки средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 190 БПЛА. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили объекты энергетики Украины, инфраструктуру военных аэродромов и скопления украинских военных в 136 районах.

Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Украине и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации и только увеличит длительность военных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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