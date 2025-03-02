Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом»

1 марта Минобороны РФ сообщило, что сотрудники украинских ТЦК мобилизовали в феврале 28 000 человек при потерях за месяц в 38 000 солдат. Оборонное ведомство утверждает, что, несмотря на запуск на Украине контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, на добровольной основе в вооруженные силы Украины не удается набрать «даже пары тысяч» добровольцев при целевом показателе 4000 добровольцев в месяц.