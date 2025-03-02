Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом»
Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом». Об этом он заявил в соцсети X.
Таким образом Трамп отреагировал на видеоролик, в котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизуют на улице неизвестного мужчину.
«Это абсолютное зло», – подчеркнул он.
1 марта Минобороны РФ сообщило, что сотрудники украинских ТЦК мобилизовали в феврале 28 000 человек при потерях за месяц в 38 000 солдат. Оборонное ведомство утверждает, что, несмотря на запуск на Украине контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, на добровольной основе в вооруженные силы Украины не удается набрать «даже пары тысяч» добровольцев при целевом показателе 4000 добровольцев в месяц.
В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. Документом предусматривается введение базовой военной службы вместо срочной. Согласно проекту, граждане могут самостоятельно выбирать год прохождения службы до достижения 24 лет. Законом также предоставляется право сотрудникам полиции, погранслужбы и ТЦК задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы.