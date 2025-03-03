Euroactiv: Европа не готова действовать без США по украинскому вопросу
Страны Европейского союза (ЕС) не готовы выстраивать стратегию помощи Украине без США, несмотря на позицию Вашингтона по этому вопросу. После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского члены ЕС ищут пути восстановления диалога Киева и администрации Трампа, пишет со ссылкой на свои источники в европейской организации новостной портал Euroactiv.
Портал отмечает, что после прошедшего 2 марта саммита в Лондоне стало ясно, что европейские страны не готовы к самостоятельному определению своих обязательств перед Киевом. «Была достигнута широкая консенсусная договоренность о важности продолжения тесного сотрудничества с США, в частности в контексте НАТО», – заявил один из участников встречи. Он также подчеркнул, что любые европейские гарантии безопасности должны разрабатываться совместно с США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в частных беседах с Зеленским пытались убедить его в необходимости поддерживать контакты с Вашингтоном, несмотря на скептическую позицию Трампа. Последний неоднократно давал понять, что не заинтересован в продолжении военного конфликта и ожидает от Европы большей самостоятельности в вопросе финансирования и поставок вооружений.
«Европа должна взять на себя основную нагрузку, но усилия должны иметь мощную поддержку США», – подчеркнул Стармер.
2 марта в столице Великобритании прошел саммит по Украине с участием порядка 20 представителей европейских стран и объединений, в Лондон в том числе прибыли лидеры Франции, Германии, Польши, Турции и других. Зеленский также присутствовал на нем.
На саммит прибыли министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антонио Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Британский премьер подчеркнул, что «достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного», этот вопрос является жизненно важным для безопасности «каждой страны здесь и многих других». Стармер заявил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы затем обсудить его с США и «вместе двигаться вперед».