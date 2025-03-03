Euroactiv: Европа не готова действовать без США по украинскому вопросу

Портал отмечает, что после прошедшего 2 марта саммита в Лондоне стало ясно, что европейские страны не готовы к самостоятельному определению своих обязательств перед Киевом. «Была достигнута широкая консенсусная договоренность о важности продолжения тесного сотрудничества с США, в частности в контексте НАТО», – заявил один из участников встречи. Он также подчеркнул, что любые европейские гарантии безопасности должны разрабатываться совместно с США.