Еврокомиссия: в ЕС не заинтересованы в возобновлении «Северного потока»

«Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу», – сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен (цитата по «РИА Новости»). При этом она заявила, что если «Северный поток» будет запущен, то он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.