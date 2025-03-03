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Еврокомиссия: в ЕС не заинтересованы в возобновлении «Северного потока»

Ведомости

В Еврокомиссии заявили о том, что Европейский союз (ЕС) не заинтересован в возобновлении газового проекта «Северный поток» с участием США.

«Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу», – сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен (цитата по «РИА Новости»). При этом она заявила, что если «Северный поток» будет запущен, то он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.

3 марта Bild сообщила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных встреч, связанных с возможным возобновлением работы газопровода «Северный поток – 2». По данным издания, в Швейцарии несколько недель проходили закрытые переговоры между представителями России и США. Предполагается, что возможное соглашение предусматривает роль Вашингтона как посредника в поставках российского газа через «Северный поток – 2» в Германию. Однако сам Гренелл заявил, что не принимал участия в подобных переговорах.

Позже, комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы ведущихся в Швейцарии переговорах о возобновлении работы «Северного потока – 2» и возможных поставках газа в Германию не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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