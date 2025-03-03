Еврокомиссия: в ЕС не заинтересованы в возобновлении «Северного потока»
В Еврокомиссии заявили о том, что Европейский союз (ЕС) не заинтересован в возобновлении газового проекта «Северный поток» с участием США.
«Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу», – сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен (цитата по «РИА Новости»). При этом она заявила, что если «Северный поток» будет запущен, то он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.
3 марта Bild сообщила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных встреч, связанных с возможным возобновлением работы газопровода «Северный поток – 2». По данным издания, в Швейцарии несколько недель проходили закрытые переговоры между представителями России и США. Предполагается, что возможное соглашение предусматривает роль Вашингтона как посредника в поставках российского газа через «Северный поток – 2» в Германию. Однако сам Гренелл заявил, что не принимал участия в подобных переговорах.
Позже, комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы ведущихся в Швейцарии переговорах о возобновлении работы «Северного потока – 2» и возможных поставках газа в Германию не соответствует действительности.