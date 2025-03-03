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Bild: спецпосланник Трампа ведет переговоры о сделке по «Северному потоку – 2»

Ведомости

Cпецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл нанес ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в Швейцарии на протяжении нескольких недель проводятся тайные переговоры о соглашении между Россией и США. Возможная сделка предполагает, что США выступят посредником при поставках российского газа по газопроводу и будут направлять природный ресурс в Мекленбург – Переднюю Померанию. При этом власти Германии указали, что не знают об этих встречах, а сам Гренелл отверг свое участие в переговорах.

2 марта Financial Times писала со ссылкой на источники, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2») Маттиас Варниг продвигает сделку по запуску трубопровода при поддержке американских инвесторов. Собеседники издания уточнили, что некоторые чиновники рассматривают идею как «стратегическую возможность» восстановить отношения с Россией. По их данным, рассматриваемое предложение «теоретически» предоставит США контроль над поставками энергоносителей в Европу, так как континент принял меры по снижению своей зависимости от российского газа.

Нитки «Северного потока» и «Северного потока – 2» были повреждены при диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием произошедшего занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к нему не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.

Позже сообщалось, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В августе 2024 г. Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве газопроводов, бежал из Польши и пересек границу с Украиной на машине украинского посольства в Варшаве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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