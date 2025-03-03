Bild: спецпосланник Трампа ведет переговоры о сделке по «Северному потоку – 2»

По информации издания, в Швейцарии на протяжении нескольких недель проводятся тайные переговоры о соглашении между Россией и США. Возможная сделка предполагает, что США выступят посредником при поставках российского газа по газопроводу и будут направлять природный ресурс в Мекленбург – Переднюю Померанию. При этом власти Германии указали, что не знают об этих встречах, а сам Гренелл отверг свое участие в переговорах.