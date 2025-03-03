Bild: спецпосланник Трампа ведет переговоры о сделке по «Северному потоку – 2»
Cпецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл нанес ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в Швейцарии на протяжении нескольких недель проводятся тайные переговоры о соглашении между Россией и США. Возможная сделка предполагает, что США выступят посредником при поставках российского газа по газопроводу и будут направлять природный ресурс в Мекленбург – Переднюю Померанию. При этом власти Германии указали, что не знают об этих встречах, а сам Гренелл отверг свое участие в переговорах.
2 марта Financial Times писала со ссылкой на источники, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2») Маттиас Варниг продвигает сделку по запуску трубопровода при поддержке американских инвесторов. Собеседники издания уточнили, что некоторые чиновники рассматривают идею как «стратегическую возможность» восстановить отношения с Россией. По их данным, рассматриваемое предложение «теоретически» предоставит США контроль над поставками энергоносителей в Европу, так как континент принял меры по снижению своей зависимости от российского газа.
Нитки «Северного потока» и «Северного потока – 2» были повреждены при диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием произошедшего занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к нему не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.
Позже сообщалось, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В августе 2024 г. Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве газопроводов, бежал из Польши и пересек границу с Украиной на машине украинского посольства в Варшаве.