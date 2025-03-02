FT: оператор «Северного потока – 2» обсуждает запуск газопровода при участии США

Эти усилия, как пишет газета, являются частью неофициальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и углублению экономического сотрудничества между США и Россией. По данным источников FT, Варниг участвовал в обсуждении инициативы с американскими бизнесменами и членами администрации президента США Дональда Трампа. Собеседники издания заявили, что некоторые чиновники рассматривают идею как «стратегическую возможность» восстановить отношения с Москвой. О проекте запуска газопровода стало известно высокопоставленным должностным лицам Евросоюза, и эта инициатива, как пишет FT, вызвала в ЕС обеспокоенность, а некоторые лидеры стран блока в частных разговорах уже обсудили возможные последствия такого соглашения. По информации собеседников газеты, рассматриваемое предложение «теоретически» предоставит США контроль над поставками энергоносителей в Европу, поскольку континент принял меры по снижению своей зависимости от российского газа.