FT: оператор «Северного потока – 2» обсуждает запуск газопровода при участии США
Бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток» – 2) Маттиас Варниг продвигает сделку по запуску трубопровода при поддержке американских инвесторов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Эти усилия, как пишет газета, являются частью неофициальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и углублению экономического сотрудничества между США и Россией. По данным источников FT, Варниг участвовал в обсуждении инициативы с американскими бизнесменами и членами администрации президента США Дональда Трампа. Собеседники издания заявили, что некоторые чиновники рассматривают идею как «стратегическую возможность» восстановить отношения с Москвой. О проекте запуска газопровода стало известно высокопоставленным должностным лицам Евросоюза, и эта инициатива, как пишет FT, вызвала в ЕС обеспокоенность, а некоторые лидеры стран блока в частных разговорах уже обсудили возможные последствия такого соглашения. По информации собеседников газеты, рассматриваемое предложение «теоретически» предоставит США контроль над поставками энергоносителей в Европу, поскольку континент принял меры по снижению своей зависимости от российского газа.
Возобновление работы трубопровода потребует от Вашингтона снятия санкций, от России – возобновления продаж газа, а Германия должна будет одобрить операции для европейских покупателей, указывает FT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете, что у него нет информации насчет переговоров по трубопроводу. «Газпром» отказался от комментариев, а Варниг заявил, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса».
Нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к расследованию не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.
Позже стало известно, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.