Песков не стал комментировать информацию о перезапуске «Северного потока – 2»
Информация о том, что в Швейцарии якобы идут переговоры о перезапуске «Северного потока – 2» и возможных поставках газа в Германию, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков рассказал, что информацию о перезапуске «Северного потока – 2» уже опровергли все, кто упоминался в публикации Bild на эту тему. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы комментировать данную информацию, поскольку она не соответствует действительности.
3 марта издание Bild сообщило о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл нанес ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2». Издание сообщает, что в Швейцарии на протяжении нескольких недель якобы проводились тайные переговоры между Россией и США. Возможная сделка предполагает, что США выступят посредником при поставках российского газа по «Северному потоку – 2» и будут направлять газ в Германию. Сам Гренелл опроверг информацию о своем участии в подобных переговорах.