Песков не стал комментировать информацию о перезапуске «Северного потока – 2»

3 марта издание Bild сообщило о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл нанес ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2». Издание сообщает, что в Швейцарии на протяжении нескольких недель якобы проводились тайные переговоры между Россией и США. Возможная сделка предполагает, что США выступят посредником при поставках российского газа по «Северному потоку – 2» и будут направлять газ в Германию. Сам Гренелл опроверг информацию о своем участии в подобных переговорах.