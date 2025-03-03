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Уолтц назвал условия возобновления диалога между Трампом и Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп готов возобновить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, если последний изменит свою позицию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Уолтц заявил, что администрация США ждет от Зеленского слов сожаления о произошедшем в Белом доме, готовности подписать сделку по редкоземельным металлам и участвовать в мирных переговорах.

«Это не слишком большая просьба», – заявил Уолтц (цитата по «РИА Новости»).

Помощник президента также подчеркнул, что США не намерены продолжать военную поддержку Украины без четкого плана выхода из конфликта.

В ходе разговора с украинскими и британскими журналистами по итогам саммита в Лондоне Зеленский заявил, что не хочет обсуждать причины своего конфликта с Трампом, который произошел в Белом доме.

Президент Украины подчеркнул, что не считает нужным продолжать строить прочные отношения между странами в таком формате. По мнению политика, если стороны конфликта будут более конструктивными, то Киев и Вашингтон ждет «положительный результат».

28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Целью встречи было обозначено рассмотрение деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. В итоге переговоры политиков превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обвинившим Киев в неблагодарности. Подписания договора не случилось, а Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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