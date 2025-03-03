Уолтц назвал условия возобновления диалога между Трампом и Зеленским

28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Целью встречи было обозначено рассмотрение деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. В итоге переговоры политиков превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обвинившим Киев в неблагодарности. Подписания договора не случилось, а Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома.