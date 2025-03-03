Уолтц назвал условия возобновления диалога между Трампом и Зеленским
Президент США Дональд Трамп готов возобновить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, если последний изменит свою позицию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
Уолтц заявил, что администрация США ждет от Зеленского слов сожаления о произошедшем в Белом доме, готовности подписать сделку по редкоземельным металлам и участвовать в мирных переговорах.
Помощник президента также подчеркнул, что США не намерены продолжать военную поддержку Украины без четкого плана выхода из конфликта.
В ходе разговора с украинскими и британскими журналистами по итогам саммита в Лондоне Зеленский заявил, что не хочет обсуждать причины своего конфликта с Трампом, который произошел в Белом доме.
Президент Украины подчеркнул, что не считает нужным продолжать строить прочные отношения между странами в таком формате. По мнению политика, если стороны конфликта будут более конструктивными, то Киев и Вашингтон ждет «положительный результат».
28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Целью встречи было обозначено рассмотрение деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. В итоге переговоры политиков превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обвинившим Киев в неблагодарности. Подписания договора не случилось, а Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома.