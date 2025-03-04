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В Кремле рассказали о готовящемся визите Лукашенко в Россию

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, уже идет подготовка к его визиту, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Одной из основных тем грядущей встречи станет урегулирование украинского конфликта. Песков подчеркнул, что эта тема поднимается каждый раз во время встреч Путина и Лукашенко. Дата встречи президентов будет оглашена позже.

«Любые усилия в плане урегулирования приветствуются», – заключил Песков.

Он также рассказал, что Путин недавно провел с Лукашенко телефонный разговор. О чем говорили лидеры стран, не уточняется.

27 февраля Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве. Президент Белоруссии заявил, что политики «подробно и детально поговорят по всем вопросам».

26 февраля Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Решение было принято сенаторами единогласно. Согласно подписанному договору, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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