В Кремле рассказали о готовящемся визите Лукашенко в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, уже идет подготовка к его визиту, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Одной из основных тем грядущей встречи станет урегулирование украинского конфликта. Песков подчеркнул, что эта тема поднимается каждый раз во время встреч Путина и Лукашенко. Дата встречи президентов будет оглашена позже.
«Любые усилия в плане урегулирования приветствуются», – заключил Песков.
Он также рассказал, что Путин недавно провел с Лукашенко телефонный разговор. О чем говорили лидеры стран, не уточняется.
27 февраля Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве. Президент Белоруссии заявил, что политики «подробно и детально поговорят по всем вопросам».
26 февраля Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Решение было принято сенаторами единогласно. Согласно подписанному договору, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.