Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение с США о редкоземельных металлах
Украина готова продолжить сотрудничество с США, а также подписать соглашение о редкоземельных металлах и создании совместного инвестиционного фонда, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве.
Шмыгаль рассказал, что Украина твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. По словам политика, Киев ищет возможности в прагматичной кооперации, которая бы базировалась на соглашении о редкоземельных металлах.
«Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», – заявил премьер-министр Украины.
В ходе своей речи Шмыгаль также заверил, что администрация страны будет продолжать работать с Вашингтоном по всем доступным дипломатическим каналам.
28 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.