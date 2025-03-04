Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение с США о редкоземельных металлах

28 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.