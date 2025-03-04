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Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение с США о редкоземельных металлах

Ведомости

Украина готова продолжить сотрудничество с США, а также подписать соглашение о редкоземельных металлах и создании совместного инвестиционного фонда, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве.

Шмыгаль рассказал, что Украина твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. По словам политика, Киев ищет возможности в прагматичной кооперации, которая бы базировалась на соглашении о редкоземельных металлах.

«Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», – заявил премьер-министр Украины.

В ходе своей речи Шмыгаль также заверил, что администрация страны будет продолжать работать с Вашингтоном по всем доступным дипломатическим каналам.

28 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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