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Bloomberg: Россия согласилась помочь США в переговорах с Ираном

Ведомости

Российские власти согласились помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном, в том числе по ядерной программе Исламской Республики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Трамп сообщил о заинтересованности в помощи в ходе февральского телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже чиновники из американской администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, рассказали источники.

Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли запрос со стороны США, отмечает Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров, а Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого.

4 февраля Трамп подписал указ, который восстанавливает режим максимального давления на Иран. Такая политика в отношении страны действовала и при первом президентском сроке республиканца. 8 февраля в интервью New York Post американский лидер заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам и предпочел бы этот шаг бомбардировкам. В ответ правительство Исламской Республики заявило об отказе от переговоров с США.

«Ведомости» писали, что обеспокоенность Трампа ядерной программой Ирана базируется, вероятно, в том числе на данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно закрытому отчету этой организации, на который ссылается The Associated Press, в конце 2024 г. общие запасы иранского урана составили 6604 кг. При этом объем вещества, обогащенного до 60%, к ноябрю достиг 182,3 кг. Такой уран легко обогатить до 90%, получив одну из главных составляющих ядерного заряда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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