Bloomberg: Россия согласилась помочь США в переговорах с Ираном
Российские власти согласились помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном, в том числе по ядерной программе Исламской Республики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Трамп сообщил о заинтересованности в помощи в ходе февральского телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже чиновники из американской администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, рассказали источники.
Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли запрос со стороны США, отмечает Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров, а Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого.
4 февраля Трамп подписал указ, который восстанавливает режим максимального давления на Иран. Такая политика в отношении страны действовала и при первом президентском сроке республиканца. 8 февраля в интервью New York Post американский лидер заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам и предпочел бы этот шаг бомбардировкам. В ответ правительство Исламской Республики заявило об отказе от переговоров с США.
«Ведомости» писали, что обеспокоенность Трампа ядерной программой Ирана базируется, вероятно, в том числе на данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно закрытому отчету этой организации, на который ссылается The Associated Press, в конце 2024 г. общие запасы иранского урана составили 6604 кг. При этом объем вещества, обогащенного до 60%, к ноябрю достиг 182,3 кг. Такой уран легко обогатить до 90%, получив одну из главных составляющих ядерного заряда.