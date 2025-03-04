Bloomberg: Россия согласилась помочь США в переговорах с Ираном

4 февраля Трамп подписал указ, который восстанавливает режим максимального давления на Иран. Такая политика в отношении страны действовала и при первом президентском сроке республиканца. 8 февраля в интервью New York Post американский лидер заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам и предпочел бы этот шаг бомбардировкам. В ответ правительство Исламской Республики заявило об отказе от переговоров с США.